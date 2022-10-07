Водителя Ксении Собчак приговорили к 2 годам колонии за смертельное ДТП в Сочи

Видео пресс-службы судов Краснодарского края

Адлерский районный суд 7 октября вынес приговор в отношении водителя автомобиля Mercedes, который вез в аэропорт Ксению Собчак после мероприятия в Красной Поляне и устроил смертельное ДТП.

По данным суда, чтобы обогнать едущий впереди автомобиль, водитель нарушил правила разметки, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polo. В результате ДТП один пассажир Volkswagen скончался на месте. Пострадали еще один пассажир и водитель, они получили травмы различной степени тяжести.

В суде водитель полностью признал свою вину, раскаялся и попросил прощения у пострадавших. В своем последнем слове он заявил о том, что готов возмещать ущерб и попросил суд не лишать его свободы. Суд назначил ему 2 года лишения свободы в колонии-поселении и запретил в течение 3 лет работать водителем. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП с участием телеведущей произошло на дороге в Красную Поляну вечером 9 октября 2021 года. За рулем иномарки находился 40-летний Олег Цой. В результате ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова. Она скончалась на месте аварии до приезда бригады скорой помощи. Экс-муж погибшей Антон Тарасов требовал от Ксении Собчак 2 млн долларов. Позже телеведущая помогла пострадавшей в ДТП девушке открыть фотостудию.