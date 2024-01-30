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Водителя каршеринга без прав будут судить за смерть пешехода в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditelya-karsheringa-bez-prav-budut-sudit-za-smert-peshehoda-v-sochi
Водителя каршеринга без прав будут судить за смерть пешехода в Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Смертельная авария произошла 18 августа 2023 года на улице Эстонской в поселке Красная Поляна.

Установили, что 23-летний житель Краснодара ехал на арендованном автомобиле Haval и сбил мужчину, который переходил дорогу по зебре, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Виновника аварии разыскали по камерам видеонаблюдения. Выяснили, что водительских прав у мужчины не было, а машину он арендовал через профиль знакомого.

Возбудили уголовное дело, расследование завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

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