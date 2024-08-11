Водитель мотоцикла погиб при столкновении двух японских иномарок в Краснодаре

Трагедия с участием легковой автомашины и байка произошла 11 августа, примерно в 14:00 на улице Бородинской краевого центра.

В результате столкновения автомобиля «Датсун» и мотоцикла «Кавасаки» травмы несовместимые с жизнью получил 33-летний водитель двухколесного средства передвижения. Скорая помощь доставила его в больницу, где он скончался.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции столицы Кубани выясняют подробности ДТП в котором погиб мотоциклист, сообщил врио командира 4 роты ОБ ДПС ГУБДД Управления МВД России по Краснодару, майор полиции Андрей Ковалёв.

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