Водитель легковушки погиб в «лобовом» ДТП с грузовиком в Каневском районе

Смертельная авария случилась около 7 часов утра на автотрассе Краснодар-Ейск.

Находившийся за рулем отечественного автомобиля Lada Granta 40-летний мужчина неожиданно выскочил на полосу встречного движения и протаранил бортовой грузовик «КамАЗ».

Столкновение произошло на прямом участке дороги, машины двигались на максимальной скорости, поэтому шансов у водителя легковой машины было мало — 40-летний шофер погиб на месте ЧП. Его пассажир с обширными травмами врачи сокрой доставили в Каневскую Центральную районную больницу. Трагедия произошла на участке трассы, где обгон не был запрещен ПДД.

Столкнувшиеся лоб в лоб грузовик и легковушка также задели ещё два автомобиля, которые получили различные повреждения.

На месте ДТП работают экстренные службы, полицейским и страховым экспертам предстоит все обстоятельства трагедии, сообщили в отделе МВД РФ по Каневскому району.

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