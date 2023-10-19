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Водитель иномарки насмерть сбил пожилую женщину в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-nasmert-sbil-pozhiluyu-zhenshhinu-v-krasnodarskom-krae
Водитель иномарки насмерть сбил пожилую женщину в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

ДТП со смертельным исходом произошло 19 октября в 18:00 в Лабинске на улице Турчанинова.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля Skoda Rapid во время движения наехал на 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу в непредназначенном для этого месте.

В результате ДТП пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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