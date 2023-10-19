Водитель иномарки насмерть сбил пожилую женщину в Краснодарском крае

ДТП со смертельным исходом произошло 19 октября в 18:00 в Лабинске на улице Турчанинова.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля Skoda Rapid во время движения наехал на 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу в непредназначенном для этого месте.

В результате ДТП пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре мопедист сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Авария произошла на улице 1 Мая. Студентка возвращалась домой после учебы, когда на нее наехал водитель мопеда. У 18-летней девушки серьезные травмы — перелом костей лица, сотрясение мозга, ссадины и ушибы.