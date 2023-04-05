Водитель грузовика снес два отбойника и опрокинулся на трассе под Горячим Ключом

ДТП с участием грузового автомобиля Volvo произошло 5 апреля в 4:00 на трассе М-4 «Дон» 1366 км + 800 м между хутором Молькино и станицей Саратовской.

Очевидцы аварии сообщили в соцсетях, что грузовик на высокой скорости пробил отбойник, вылетел на встречную полосу, врезался в другое ограждение и опрокинулся на бок.

По предварительным данным, 41-летний водитель двигался со стороны Джубги в сторону Краснодара. Он превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в металлическое ограждение, выехал на встречную полосу и столкнулся со вторым ограждением.

Водитель грузовика получил перелом руки, ему назначено амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи столкнулись три легковушки, есть погибший.