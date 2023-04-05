Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Водитель грузовика снес два отбойника и опрокинулся на трассе под Горячим Ключом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-gruzovika-snes-dva-otbojnika-i-oprokinulsya-na-trasse-pod-goryachim-klyuchom
Водитель грузовика снес два отбойника и опрокинулся на трассе под Горячим Ключом
Фото t.me/chp_krd

ДТП с участием грузового автомобиля Volvo произошло 5 апреля в 4:00 на трассе М-4 «Дон» 1366 км + 800 м между хутором Молькино и станицей Саратовской.

Очевидцы аварии сообщили в соцсетях, что грузовик на высокой скорости пробил отбойник, вылетел на встречную полосу, врезался в другое ограждение и опрокинулся на бок.

По предварительным данным, 41-летний водитель двигался со стороны Джубги в сторону Краснодара. Он превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в металлическое ограждение, выехал на встречную полосу и столкнулся со вторым ограждением.

Водитель грузовика получил перелом руки, ему назначено амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи столкнулись три легковушки, есть погибший.

Статьи
Вы простудились: первые шаги при ОРВИ
Вы простудились: первые шаги при ОРВИ
Песах 2023: история и традиции еврейской Пасхи
Песах 2023: история и традиции еврейской Пасхи
Полезные свойства сала для организма
Полезные свойства сала для организма
Зачем мять пса? Нужен ли собакам массаж
Зачем мять пса? Нужен ли собакам массаж
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пропавший в Сочи отец хоккеиста Матвея Мичкова найден погибшим
  2. В суд ушло дело пластического хирурга, который изуродовал модель из Сочи и лишил ее возможности моргать
  3. ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: в Адыгее с подтопленных дачных участков эвакуировали 65 человек
  4. Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий опустился на 33 строчку в рейтинге самых богатых россиян
  5. В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
  6. На сухогрузе «Краснодар» торжественно подняли флаг кубанской столицы
Прямой эфир
Мы в соцсетях