Водитель грузовика снес два отбойника и опрокинулся на трассе под Горячим Ключом
Происшествия
05.04.2023 11:07
ДТП с участием грузового автомобиля Volvo произошло 5 апреля в 4:00 на трассе М-4 «Дон» 1366 км + 800 м между хутором Молькино и станицей Саратовской.
Очевидцы аварии сообщили в соцсетях, что грузовик на высокой скорости пробил отбойник, вылетел на встречную полосу, врезался в другое ограждение и опрокинулся на бок.
По предварительным данным, 41-летний водитель двигался со стороны Джубги в сторону Краснодара. Он превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в металлическое ограждение, выехал на встречную полосу и столкнулся со вторым ограждением.
Водитель грузовика получил перелом руки, ему назначено амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
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