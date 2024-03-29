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Водитель «Газели» погиб в лобовой аварии с большегрузом в Крымском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-gazeli-pogib-v-lobovoj-avarii-s-bolshegruzom-v-krymskom-rajone
Водитель «Газели» погиб в лобовой аварии с большегрузом в Крымском районе
Фото t.me/mvd_23

Смертельное ДТП произошло днем 29 марта на трассе «Краснодар — Верхнебаканский».

По предварительным данным, водитель «Газели» ехал в сторону Краснодара. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом DAF. Пытаясь уйти от столкновения, водитель грузовика съехал в кювет.

В результате аварии виновник погиб на месте, водителя большегруза в тяжелом состоянии доставили в ЦРБ Крымска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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