ВЦИОМ назвал три главные проблемы, которые волнуют россиян

Гендиректор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров заявил, что больше всего жителей страны волнуют СВО, инфляция и здравоохранение.

Остальные темы, по его словам, являются более нишевыми, они волнуют различные слои респондентов.

«Проблемой номер один является война и все, что с ней связано. Это реальность последних четырех лет, и так будет, пока СВО не закончится. <…> Проблема номер два — это инфляция, рост цен. В 2017 — 2019 годах в России был аномально низкий уровень инфляции — после этого с начала пандемии он вновь скакнул, цены пошли в рост, и этот рост продолжается. <…> И это главная социально-экономическая проблема, которая сегодня беспокоит практически всех», — сказал Федоров.

Также, по его словам, жителей РФ волнует ситуация в здравоохранении, в том числе кадровый вопрос. Кроме того, их беспокоят стоимость и доступность медицинских услуг и медикаментов. Федоров отметил, что это касается практически всех стран мира. Также он сказал, что больше вопросами здравоохранения озабочены представители среднего и старшего поколения.

Остальные проблемы, волнующие россиян, в большей степени носят нишевый характер. Например, пенсионеры озабочены вопросами размеров пенсий, более молодые — размерами зарплаты. Глава аналитического центра ВЦИОМ отметил, что пенсии, и зарплаты в России сегодня растут, но, по мнению респондентов, медленнее, чем цены.

По словам Федорова, существует около десятка проблем, которые постоянно волнуют людей.

«Иногда врываются какие-то новые проблемы, но это происходит довольно редко. Чаще изменения связаны с тем, что важность одной из проблем снижается, важность другой, или других — растет», — цитирует Федорова ТАСС.

