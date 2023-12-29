Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Во время новогодних каникул на озерах Краснодара будут дежурить спасатели

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vo-vremya-novogodnih-kanikul-na-ozerah-krasnodara-budut-dezhurit-spasateli
Во время новогодних каникул на озерах Краснодара будут дежурить спасатели
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На территории Краснодара нет водоемов, в которых разрешено купание. В связи с этим, обстановку вблизи водоемов во время новогодних каникул будут мониторить городские спасатели.

В преддверие каникул во всех школах Краснодара с детьми провели беседы о безопасности на водных объектах. Школьникам рассказали о том, как следует себя вести около водоемов, чтобы избежать опасности.

На озерах установили информационные таблички о запрете выхода на воду. Для поддержания правопорядка и безопасности на улицах Краснодара круглосуточно работают 1 тыс. 332 камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: 5 опасностей, о которых нужно помнить зимой.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях