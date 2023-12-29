Во время новогодних каникул на озерах Краснодара будут дежурить спасатели

На территории Краснодара нет водоемов, в которых разрешено купание. В связи с этим, обстановку вблизи водоемов во время новогодних каникул будут мониторить городские спасатели.

В преддверие каникул во всех школах Краснодара с детьми провели беседы о безопасности на водных объектах. Школьникам рассказали о том, как следует себя вести около водоемов, чтобы избежать опасности.

На озерах установили информационные таблички о запрете выхода на воду. Для поддержания правопорядка и безопасности на улицах Краснодара круглосуточно работают 1 тыс. 332 камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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