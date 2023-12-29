Во время новогодних каникул на озерах Краснодара будут дежурить спасатели
Общество
29.12.2023 08:38
На территории Краснодара нет водоемов, в которых разрешено купание. В связи с этим, обстановку вблизи водоемов во время новогодних каникул будут мониторить городские спасатели.
В преддверие каникул во всех школах Краснодара с детьми провели беседы о безопасности на водных объектах. Школьникам рассказали о том, как следует себя вести около водоемов, чтобы избежать опасности.
На озерах установили информационные таблички о запрете выхода на воду. Для поддержания правопорядка и безопасности на улицах Краснодара круглосуточно работают 1 тыс. 332 камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: 5 опасностей, о которых нужно помнить зимой.