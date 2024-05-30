Во сколько обойдется родителям школьный выпускной в 2024 году на Кубани

Старшеклассники продолжают готовиться не только к экзаменам, но и к выпускным вечерам. В статье расходов: укладка, наряд, ресторан и не только.

Так, Богдан и Евгения закончили 11 класс. Кроме успешной сдачи экзаменов, их волнует и то, как пройдет выпускной вечер, особенно, в каком образе они будут.

У Богдана лимит не более 20 тыс. рублей на весь образ. Для Евгении цена не важна, главное — выглядеть потрясающе.

«Родители считают, что надо выбрать что-то супер красивое и то, что мне понравится», — делится выпускница 11 класса Евгения Фоменко.

Девушка отличница, пробные экзамены сдала на 100 баллов. Потому и на выпускном тоже хочет выглядеть на все 100.

Для подготовки образа одного наряда мало, необходима и прическа. Есть бесплатный вариант — дома своими руками. Либо поход к мастеру, но для этого нужно записываться за две-три недели и отдать несколько тысяч рублей.

«Мужская стрижка может стоить в районе 2 тыс. рублей и выше. Укладка — от 2 тыс. рублей и выше. Если говорить о прическах, то это, наверное, от 5 тыс. рублей и выше. Все зависит от квалификации мастера и потраченного времени на работу», — рассказывает основатель школы парикмахеров Алексей Стрига.

На этом смета приготовлений не заканчивается. Нужен ведущий торжества. На цену влияют день и место проведения, количество людей, сценарий и многое другое.

«Ценовая политика — я работаю в топ-сегменте. У меня, например, начинается от 40 тыс. рублей, это по Краснодару. В мои обязанности входит встреча гостей, торжественная официальная часть и непосредственно танцевально-развлекательная программа», — говорит ведущий Александр Михайленко.

Наиважнейшая часть последнего школьного праздника — место проведения и фуршет. Зал должен быть просторным, а еда сытной.

«Я думаю, что ориентироваться стоит примерно на 3–3,5 тыс. рублей на одного человека. Это, естественно, безалкогольное меню, но полностью укомплектованный, упакованный заказ на каждого человека. Куда входят закуски, салаты, горячие блюда и безалкогольные напитки», — говорит управляющий сети ресторанов Артем Коробейников.

Учитывая все затраты, сумма выходит не самая маленькая, но для главного праздника выпускников стоит раскошелиться.

Средний чек выпускного:

Одежда — от 10 тыс. рублей;

Макияж — от 1,5 тыс. рублей;

Прическа — от 2 тыс. рублей;

Оператор — 1,5 тыс. рублей с человека;

Ресторан — 3,5 тыс. рублей с человека;

Ведущий — от 1 тыс. рублей с человека;

Всего — от 19,5 тыс. рублей.

Верхняя планка границ не знает, но затраты и нервы родителям компенсируют улыбки детей, которые счастливы закончить обучение и выйти в новый взрослый мир.