ВМС Великобритании три дня следили за подлодкой «Краснодар» в Ла-Манше

Скоординированную трехдневную операцию проводили страны-союзники по блоку НАТО.

Заявление об отслеживании российской подводной лодки в Ла-Манше сделало командование военно-морских сил Великобритании. Согласно ему, за подлодкой «Краснодар» следили танкер и вертолет.

«Специализированный вертолет Merlin и танкер снабжения Tidesurge следили за российской подводной лодкой «Краснодар» и сопровождающим ее буксиром «Алтай», когда они двигались на запад из Северного моря через Дуврский пролив и в Ла-Манш», — сообщили британские ВМС.

ВМС Великобритании также отметили, российская подводная лодка прошла по Ла-Маншу на поверхности, несмотря на штормовую погоду, но экипажи вертолета и танкера были готовы перейти к противолодочным операциям, если бы «Краснодар» погрузился под воду, цитирует заявление ВМС РИА «Новости».

«Краснодар» — дизель-электрическая подводная лодка, приписанная к Черноморскому флоту и базирующаяся в Новороссийске. Подлодка спущена на воду 25 апреля 2015 года.

