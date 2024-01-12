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ВМС Украины признали свое бессилие в разминировании акватории Черного моря

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vms-ukrainy-priznali-svoe-bessilie-v-razminirovanii-akvatorii-chernogo-morya
ВМС Украины признали свое бессилие в разминировании акватории Черного моря
ВМС Украины признали свое бессилие в разминировании акватории Черного моря

Об этом 12 января сообщил спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

«Украина на сегодняшний день не имеет возможности для полного разминирования акватории Черного моря», — сказал Плетенчук.

По словам командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, чтобы разминировать весь район боевых действий, в том числе зону Азовского моря, потребуются годы. Он также отметил, что Украина продолжает переговоры ради привлечения кораблей НАТО для охраны временных морских коридоров в Черном море.

«Когда они будут реализованы, и будут ли, сейчас нет информации. Я сам лично просил об этом партнеров», — приводит слова Неижпапы телеканал «360».

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