Вместе с хозяевами из аэропорта Сочи по делам улетели более 500 собак и кошек

Животные-компаньоны прошли ветеринарный контроль Россельхознадзора в международной воздушной гавани города-курорта.

С начала года до 5 ноября за рубеж по ветеринарным сертификатам на вывоз животных вылетели 505 домашних питомцев — 335 собак и 170 кошек.

Питомцы сопровождали хозяев в 20 стран. Больше всего сертификатов оформили на вывоз в Грузию. Туда улетели 25 собак и 92 кошки. Также животные уезжали в Индонезию, Японию, Израиль, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Южную Корею, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Читайте также: оставленного в аэропорту Сочи пса Абрикоса нашли хозяева. О счастливом завершении истории пса Абрикоса, найденного в международном аэропорту Сочи в сентябре через месяц сообщили сотрудники воздушной гавани. Приют, куда отправили собаку, уже подыскивал для Абрикоса новую семью, но с аэропортом связались его прежние хозяева.

