Власти Усть-Лабинского района уточнили срок запуска нового газопровода

Речь идет о подводящем газопроводе высокого давления к хуторам Красному и Неелинскому.

Об отсутствии газоснабжения в хуторе Красном написала жительница Усть-Лабинского района в комментариях к посту в Telegram-канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Ситуацию с газоснабжением хутора Красного прокомментировали власти Усть-Лабинского района. Уточняется, что строительство подводящего газопровода высокого давления к хуторам Красному и Неелинскому завершили в 2024 году.

«В настоящее время газопровод вводится в эксплуатацию, после чего будет возможно подать заявки в ГРО на газификацию домовладений. Работы по вводу в эксплуатацию планируется завершить во 2 квартале 2025 года», — говорится в ответе администрации Усть-Лабинского района.

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