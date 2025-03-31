Власти Усть-Лабинского района обязали передать фермеру в аренду участок земли

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение по иску фермера из Усть-Лабинского района, которому местные власти отказали в предоставлении участка земли в аренду.

По данным суда, фермер обратился в районную администрацию с заявлением о предоставлении в аренду участка земли площадью 152,6 тыс. кв. м в Ладожском сельском поселении для животноводства. Мужчина ранее арендовал этот участок с 2009 года. Срок действия договора истек в 2014 году. Животновод пользовался землей на условиях неопределенного срока.

В феврале 2024 года администрация уведомила фермера о расторжении договора. После подачи заявления о предоставления участка в аренду, управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности Усть-Лабинского района отказала под предлогом проведения работ по изменению границ населенных пунктов, а также того, что земля относится к сельскохозяйственным угодьям.

Мужчина обратился с иском в суд. Арбитражный суд Краснодарского края признал незаконным отказ администрации в аренде земельного участка, так как на момент подачи заявления в апреле 2024 аренда все еще действовала. По закону, получившие участки до 2015 года арендаторы имеют право продлить аренду на пять лет без торгов при соблюдении ряда условий.

Суд указал также на то, что у фермера отсутствовали долги по арендной плате, не было нарушений при использовании земли, а цели аренды для ведения животноводства остались прежними, сообщает ГТРК «Кубань».

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