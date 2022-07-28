Власти Туапсе предупредили жителей об участившихся случаях мошенничества
Общество
28.07.2022 15:38
В полиции рекомендуют гражданам тщательно соблюдать правила безопасности, чтобы не попасться на уловки телефонных мошенников.
В связи с участившимися случаями дистанционного мошенничества при разговоре с незнакомцами необходимо помнить главные правила.
Если вам позвонили якобы правоохранители и сообщили о проблемах с родственниками по типу «попал в ДТП, проблемы с полицией, поймали с наркотиками», то лучше прекратите разговор. Затем сразу же свяжитесь с близкими. Убедившись, что все хорошо, позвоните в полицию по номерам: 102, 112, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.
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