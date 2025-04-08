Власти Новороссийска уточнили срок сдачи в эксплуатацию долгостроя ЖК «Посейдон»

Жилой комплекс «Посейдон» находится на улице Мурата Ахеджака. Согласно проекту, его должны были сдать в эксплуатацию еще в 2017 году.

Однако застройщик ЖК «Посейдон» — ООО «Кубаньжилстрой» не смог завершить работы на объекте. Позже компанию официально признали банкротом. Достраивать проблемный жилой комплекс в 2023 году продолжило ООО «ГК «Черное море».

Один из дольщиков ЖК «Посейдон» в комментариях к посту в Telegram-канале губернатора Кубани Вениамина Кондратьева пожаловался на то, что люди уже годами ждут свои квартиры. По его словам, процесс сдачи в эксплуатацию этого дома затягивается.

Ситуацию с проблемным ЖК «Посейдон» прокомментировали в Муниципальном центре управления Новороссийска.

«По информации Управления строительства, застройщиком ЖК «Посейдон» в настоящее время проводится процедура перекредитования. От ПАО «Сбербанк» получено положительное решение по финансированию строительства данного объекта. Финансирование и строительство начнутся после завершения регламентных процедур, установленных банком», — говорится в ответе МЦУ.

В управлении строительства Новороссийска уточнили, что ЖК «Посейдон 1» планируют сдать в эксплуатацию к июлю 2026 года, а ЖК «Посейдон 2» — к марту 2027 года.

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Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Краснодарском крае создали в регионе пять лет назад. За это время при его участии построили и ввели в эксплуатацию 15 объектов. Сейчас возводят еще три.

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