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Власти Краснодарского края добавили 21 млн рублей на ремонт усть-лабинской поликлиники

Общество
07.09.2022 17:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-krasnodarskogo-kraya-dobavili-21-mln-rublej-na-remont-ust-labinskoj-polikliniki
Власти Краснодарского края добавили 21 млн рублей на ремонт усть-лабинской поликлиники
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова во время рабочего визита в Усть-Лабинский район осмотрела поликлинику центральной районной больницы, амбулаторию в хуторе Железном и школу № 1.

«Здание хуторской амбулатории старое, довольно ветхое, в таких условиях не должны оказывать медицинскую помощь. Сейчас муниципалитет готовит проект для строительства нового офиса врача общей практики, со своей стороны мы выделим финансирование», — сказала Минькова.

Вице-губернатор рассказала в соцсетях, что в усть-лабинской поликлинике во время капитального ремонта возникла проблема с финансированием из-за подорожания строительных материалов. Однако краевые власти нашли выход из ситуации — к ранее выделенным 90 млн рублей добавили еще 21 млн рублей.

Сейчас в здании поликлиники параллельно с ремонтом ведут прием пациентов. Уже в 2023 году местные жители смогут получать медицинскую помощь в современном здании.

В школе № 1 Усть-Лабинска завершили капитальный ремонт. В здании привели в порядок кровлю и спортзал, создали «Точку роста» и обновили мебель.

Минькова подчеркнула, что в последние годы Усть-Лабинский район начал активно участвовать в разных региональных программах. В прошлом году в муниципалитете капитально отремонтировали и благоустроили семь школ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Анна Минькова проверила готовность двух краснодарских школ к новому учебному году.

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