Власти Краснодара опровергли информацию о девочке, которую не взяли в 10 класс из-за окраса волос

Ранее в соцсетях появились сведения, что директор школы № 101 в Юбилейном микрорайоне отказала ученице в переходе в 10 класс из-за яркого окраса волос.

По словам матери девочки, такой цвет волос у школьницы уже несколько лет. Замечаний по этому поводу от педагогов никогда ранее не поступало.

Информацией об отказе в приеме ученицы в 10-й класс в школе № 101 заинтересовались правоохранительные органы.

«Организована проверка сведений, размещенных в СМИ, об отказе директором образовательной организации в приеме ученицы в 10-й класс по мотивам яркого цвета волос», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В рамках проверки прокурор оценит действия педагогов и администрации школы № 101, а также законность актов с требованиям к внешнему виду учеников.

При этом предварительно установлено, что школьнице не отказывали в приеме в 10-й класс. Мать и девочку ожидают в школе с необходимыми документами для зачисления.

Эту информацию подтвердили и в Муниципальном центре управления Краснодара.

«Как рассказали в департаменте образования, в школе № 101 утверждено внутреннее Положение о правилах поведения обучающихся, о школьной форме и внешнем виде. Что соответствует федеральному законодательству», — говорится в сообщении МЦУ.

Согласно этому документу, учащиеся школы № 101 должны приходить на уроки с аккуратной деловой прической. При этом окрашивание волос в яркие неестественные оттенки и экстравагантные стрижки запрещены.

В школе рассказали, что этой ученице неоднократно делали замечания о нарушении правил школы, касаемо внешнего вида. В день приема девочки в 10-й класс ее мать заполнила все необходимые документы. Директор спросила у нее, с каким цветом волос девочка придет в школу на 1 сентября и привела соответствующий пункт Положения образовательного учреждения. После этого мать девочки забрала документы и ушла. Информация о некорректном отношении к женщине и ее дочери не подтвердилась.

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