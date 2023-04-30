Власти Краснодара назвали причину массовой гибели рыбы в Карасунских озерах

Гибель рыбы в последнее время регулярно замечают в Карасунских озерах между Пашковским жилым массивом и Комсомольским микрорайонах.

Местные жители обеспокоены массовой гибель рыбы в Карасунах и через соцсети призывают власти и контролирующие органы обратить внимание на эту ситуацию.

«Специалисты пояснили, что мор рыбы происходит из-за кислородного голодания. Дополнительно были отобраны анализы воды для выяснения причин возникшей проблемы», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

Кроме того, в ближайшее время специалисты обследуют береговую линию Карасунских озер на наличие незаконных врезок.

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