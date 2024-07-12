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Власти Краснодара и Восточного Сараево подписали меморандум о сотрудничестве

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-krasnodara-i-vostochnogo-saraevo-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve
Власти Краснодара и Восточного Сараево подписали меморандум о сотрудничестве
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Свои подписи на специальном документе поставили мэр Краснодара Евгений Наумов и глава Восточного Сараево Любиша Чосич.

Во время рабочей встречи по заключению меморандума стороны обсудили планы городов по сотрудничеству в сферах спорта, образования и культуры. Чосич прибыл в Краснодар по приглашению Наумова и посетил КубГУ, медучреждения и несколько городских предприятий. Для мэра Восточного Сараево также провели экскурсию по краевой столице.

«Краснодар — один из лучших городов, которые я видел в мире. И главное — у вас чувствуется патриотический дух, как у нас в Республике Сербской», — сказал Чосич.

Наумов отметил, что у жителей Краснодара и Восточного Сараево много общего, русский и сербские народы дружат и понимают друга. Он добавил, что между городами будут укреплять партнерство, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Восточное Сараево относится к региону Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины. В городе живут около 65 тыс. человек.

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