Власти Анапы предупредили граждан о начале обработки территорий от комаров

Такие работы уже провели в плавнях на улице Северной и со стороны хутора Чембурка, а также на водоемах на Пионерском проспекте и в селе Витязево.

В городе-курорте обработку территорий от кровососущих насекомых разделили на шесть этапов. Ее будут проводить до поздней осени. При этом используется безопасный для человека и биоресурсов препарат, влияющий только на личинку комара.

Ранее по итогам санитарно-энтомологического мониторинга территорий определили места, заселенными личинками и подлежащие обработке.

Обработку от кровососущих насекомых также должны вести хозяйствующие субъекты, в пользовании которых находятся подвалы МКД, очистные сооружения, водоотводные каналы и водоемы, сообщает Telegram-канал «Чисто Анапа».

Читайте также: расчесывание укусов насекомых может усилить иммунитет кожи. Как выяснили ученые Питтсбургского университета, расчесывание зудящих укусов может помочь человеку защититься от различных инфекций. Это объясняется тем, что способность ощущать зуд развилась еще сотни миллионов лет назад, и «чесотка» помогала людям выживать.

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