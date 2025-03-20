Владислав Маслий: каждый должен ежедневно уделять время гигиене полости рта

Гость программы «Хорошее утро» — врач-стоматолог, ортопед, ортодонт Владислав Маслий.

Всемирный день здоровья полости рта (или WOHD) отмечается ежегодно 20 марта. Проводят его с 2008 года. Праздник призван напомнить людям о том, как важно ежедневно соблюдать гигиену и уделять внимание не только телу, но и зубам, языку, деснам, щекам и небу.

О том, как правильно ухаживать за зубами, как часто нужно посещать стоматолога и какие средства стоит использовать для ухода за полостью рта, рассказал гость «Хорошего утра».