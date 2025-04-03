Владимир Якунин: кооперация помогает бизнесу аграриев выходить на новый уровень

Гости программы «Детали» — руководитель ассоциации КФХ Усть-Лабинского района Владимир Якунин, исполнительный директор ревизионного Союза сельскохозяйственных кооперативов Краснодарского края и республики Адыгея «Кубанский ревизионный союз» Владимир Щербань, председатель кооператива «Павловский молочник» Ирина Казанина.

За последние семь лет количество работающих кооперативов в краевом сельском хозяйстве увеличилось с 75 до более чем 160. Объединение фермеров в кооперативы на стадии переработки и сбыта продукции способствует дальнейшей экономической устойчивости малых хозяйств.

В Краснодарском крае по инициативе губернатора организована государственная поддержка сельхозкооперации в виде грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам, а также предоставляются субсидии на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы.

В 2025 году в отношении субсидий в краевом бюджете предусмотрены траты в размере более 50 млн рублей. В программе «Детали» обсудили разные аспекты жизни кубанской сельхозкооперации, меры государственной поддержки и необходимость этого направления в кубанском сельском хозяйстве.