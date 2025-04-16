Владимир Утев: туристы едут в Абинский район, чтобы увидеть удивительную природу

Гости программы «Детали» — директор муниципального центра инвестиций и предпринимательства Абинского района Владимир Утев, индивидуальный предприниматель, руководитель базы отдыха «Кленовик Олег Фролов, индивидуальный предприниматель, руководитель загородного комплекса «Хутор Покровский» Дмитрий Ходырев, индивидуальный предприниматель, руководитель базы отдыха «Холмские пруды» Олег Лысов.



Территория Абинского района — это сочетание равнинных, предгорных и горных ландшафтов. Также гости могут опробовать грязевые источники и лечебные минеральные воды и чувствовать себя комфортно благодаря мягкому климату. Туристам здесь доступна хорошая рыбалка и 16 горных перевалов, по трем из которых пролегает тропа к Черному морю, это самый короткий и доступный пешеходный путь к морю через Главный Кавказский хребет.