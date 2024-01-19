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Владимир Путин традиционно принял участие в крещенских купаниях

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-traditsionno-prinyal-uchastie-v-kreshhenskih-kupaniyah
Владимир Путин традиционно принял участие в крещенских купаниях
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О том, что президент России Владимир Путин окунулся в крещенскую прорубь, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков при общении с сотрудниками СМИ.

По его словам, утром 19 января от журналистов поступило много вопросов о том, окунулся ли президент в прорубь.

«Сегодня утром по случаю Крещения Путин традиционно окунулся в прорубь», — цитирует Дмитрия Пескова телеканал «360».

Президент России Владимир Путин окунается в ледяную прорубь на Крещение каждый год — уже на протяжении более 20 лет. По данным сервиса «Яндекс Карты», утром 19 января в Москве и Подмосковье было -5 °С.

Читайте также: ночные крещенские купания прошли по всему Краснодарскому краю. В этот православный праздник проходит обряд великого освящения воды. После него ею кропят водоемы, где проводят крещенские купания.

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