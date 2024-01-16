Владимир Путин провел рабочую встречу с министром образования РФ Кравцовым

На встрече Сергей Кравцов рассказал президенту о строительстве новых и капитальном ремонте существующих школ, об обновлении школьного оборудования и открытии «Точек роста» и «Кванториумов» в регионах.

«Программа и капитального ремонта школ, и строительства новых школ идет по плану, без сбоев. Никакие санкции не могут этому помешать. У нас ежегодно капитально ремонтируется полторы тысячи школ. Ваше поручение о ремонте 7300 школ будет выполнено в срок. Также хочу доложить, что программа строительства школ идет по плану. Это нам позволило ликвидировать третью смену. На сегодняшний день порядка 15 процентов — вторая смена», — доложил Сергей Кравцов.

В рамках нацпроекта школы, в том числе сельские, оснащают оборудованием. Создано 17 тыс. «Точек роста», 360 «Кванториумов». Новые регионы включены в национальный проект «Образование» и будут участвовать в федеральном проекте капитального ремонта школ.

Владимир Путин обратил внимание на сокращение учителей по математике, физике, информатике.

«У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов, но мы видим, что педагогическое образование сегодня второе по популярности: в этом году в педагогические вузы Министерства просвещения было подано на 100 тыс. больше заявлений, чем в прошлом. В прошлом году педагогическое образование было третьим по популярности, в этом году — второе», — отметил Кравцов.

Глава Минобра выразили уверенность, что проблемы будут решены, в том числе благодаря изменениям в закон, согласно которым студенты 4 курсов могут работать в школах. Сейчас уже более 50 тыс. студентов работают в школах, сообщил Кравцов.