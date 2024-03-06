Владимир Путин посетит закрытие Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе

Президент РФ Владимир Путин 6 марта выступит на церемонии закрытия Всемирный фестиваль молодежи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства также планирует пообщаться с участниками фестиваля.

«Сегодня у Путина будет большое общение с участниками фестиваля молодежи в Сириусе, свободное общение с той повесткой дня, которую зададут сами участники этого фестиваля. И ожидается также, что Путин обратится ко всем участникам фестиваля на церемонии закрытия», — сказал Песков.

Также президент планирует встретиться в Сочи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и провести совещание по развитию Юга России и Приазовья. В рамках совещания планируют обсудить проекты экономического развития и инфраструктуры.

Песков сообщил, что совещание пройдет в смешанном формате — некоторые участники присоединятся по видеосвязи. Также он отметил, что совещание практически полностью пройдет в открытом режиме. Планируется вступительное слово президента.

Ожидается доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова, вице-премьера Мараат Хуснуллина и министра природных ресурсов Александра Козлова, сообщает ТАСС.

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