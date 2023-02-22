Владимир Путин посетил митинг-концерт в «Лужниках»
Политика
22.02.2023 16:39
В преддверии Дня защитника Отечества 22 февраля президент РФ Владимир Путин посетил митинг-концерт в Москве.
Глава государства, поздравляя с Днем защитника Отечества, подчеркнул, что российские военнослужащие в зоне СВО сражаются героически, мужественно и храбро.
«Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят, рядом с нами», — сказал Путин.
В митинге-концерте в «Лужниках» принимают активисты молодежных и патриотических организаций, сообщает RT.
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