Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Краснодарском крае

Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ о назначении судей в разных регионах РФ. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Согласно указу, судьей Адлерского районного суда назначена Анна Гарькуша. В Прикубанском районном суде Краснодара утвердили Александра Тихомирова. Александр Амбалов будет работать в Белореченском районном суде. Татьяну Азовцеву назначили председателем Новокубанского районного суда.

Кроме того, утвержден судья Южного окружного военного суда — им стал Даниил Костенков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе Владимир Путин назначил новых судей Четвертого кассационного суда.

