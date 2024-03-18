Владимир Путин набрал 87,32% голосов по итогам обработки 99,44% протоколов

По состоянию на 7:00 18 марта Владимир Путин на выборах президента РФ лидирует с 87,32% голосов по итогам обработки 99,44% протоколов.

Промежуточные результаты опубликовали на сайте ЦИК РФ.

По состоянию на 7:00 18 марта Владимир Путин на выборах президента РФ лидирует с 87,32% голосов по итогам обработки 99,44% протоколов.

На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Он набрал 4,32% голосов. На третьем — кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. У него 3,79% голосов. На четвертом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,19% голосов.

В Краснодарском крае Владимир Путин набрал 92,63% голосов избирателей. На втором месте — кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов с 3,35% голосов. На третьем — Леонид Слуцкий. Он набрал 2,01% голосов. У Владислава Даванкова — ,1,40% голосов.

Предварительные итоги выборов президента РФ на пресс-конференции огласит в 11:00 Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

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