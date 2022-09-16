Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации

Общество
16.09.2022 13:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-pozner-oproverg-informatsiyu-o-svoej-gospitalizatsii
Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации
Владимир Познер. Съемка канала «Кубань 24»

Информация о том, что Владимира Познера увезли в московскую клинику появилась в социальных сетях. Сообщалось, что легендарный журналист экстренно госпитализирован с ковидом в состоянии средней тяжести.

У телеведущего с 15 сентября якобы наблюдался кашель, головная боль и общая слабость. Температура повышалась до 37,2. Когда симптомы ухудшились — вызвал скорую. Тест показал положительный результат. Его состояние оценили как средней тяжести.

«Это вранье, я не госпитализирован! Я не знаю, откуда пошел этот слух», — сообщил Владимир Владимирович 360tv.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. На горных курортах Сочи заработал единый прогулочный билет «Три Курорта»
  3. Опрос: ограничения по выдаче «шенгена» не повлияют на отпуск большинства краснодарцев
  4. В Краснодаре на улице Ставропольской задымился трамвай № 8
  5. В Краснодарском крае на выходных ожидается 37-градусная жара
  6. ФК «Краснодар» объявил о прекращении сотрудничества с «Матч ТВ» из-за инцидента с Кордобой
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях