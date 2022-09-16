Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации

Владимир Познер. Съемка канала «Кубань 24»

Информация о том, что Владимира Познера увезли в московскую клинику появилась в социальных сетях. Сообщалось, что легендарный журналист экстренно госпитализирован с ковидом в состоянии средней тяжести.

У телеведущего с 15 сентября якобы наблюдался кашель, головная боль и общая слабость. Температура повышалась до 37,2. Когда симптомы ухудшились — вызвал скорую. Тест показал положительный результат. Его состояние оценили как средней тяжести.

«Это вранье, я не госпитализирован! Я не знаю, откуда пошел этот слух», — сообщил Владимир Владимирович 360tv.