Владимир Остроушко: юниоры Краснодарского края по регби — сила региона
Гости программы «Детали» — президент Краснодарской краевой Федерации регби Владимир Остроушко, старший тренер сборной Краснодарского края по регби-7 Александр Семейкин, капитан сборной команды Краснодарского края по регби-7 Даниил Жуков, тренер СШ «Ровесник» Крымского района, тренер сборной Краснодарского края по регби-7 Сергей Копылов.


Сборная Краснодарского края стала чемпионом России по регби-7 среди юниоров. Первенство страны среди юниоров U20 проходило в Сочи. В турнире приняли участие 180 лучших молодых спортсменов из 12 регионов РФ. Команда края заняла первое место, подтвердив высочайший уровень развития регби на Кубани.

