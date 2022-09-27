Владимир Коробчак: показатель явки на референдуме говорит о том, что люди очень заинтересованы
Люди активно шли голосовать за свое будущее, это отмечают и наблюдатели, и общественные деятели.
В дни проведения референдумов многие делились впечатлениями о происходящем.
«Хочется отметить, что референдумы проводятся в целях реализации права на самоопределение народа. В соответствии с принятыми нормами права устава ООН, референдум является добровольным волеизъявлением народа на самоопределение. И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что явка и настроение людей, которые приходят на избирательные участки, говорит об этом большом и высоком желании на самоопределение», — сказал эксперт общественной палаты Краснодарского края, член общественной палаты Сочи Виктор Арбатов.
«У нас по три брифинга в день проводит общественная палата Российской Федерации, мы смотрим пока общую информацию. Конечно, людям пытаются помешать со стороны Украины различными способами. И обстрелы, и работа каких-то диверсионных групп, запугивание людей, листовки. Но люди, в принципе, голосуют, идут с воодушевлением. Никто никого не заставляет и, в принципе, тот показатель явки на референдуме говорит о том, что люди очень заинтересованы в этом референдуме», — сказал первый заместитель председателя общественной палаты Краснодарского края, член общественной палаты РФ Владимир Коробчак.
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