Владимир Ивич против Курбана Бердыева: ФК «Краснодар» сыграет против «Сочи»

Первое дерби для новых наставников «Краснодара» и «Сочи» состоится 3 февраля.

«Быки» и «барсы» стартуют на зимнем Кубке РПЛ. Команды с конца января в Абу-Даби. Краснодарцы первый сбор провели в Дубае, сочинцы дома. Оба тренера ради работы в России досрочно покинули предыдущие клубы. Курбан Бекиевич шел с «Трактором» в пятерке лидеров чемпионата Ирана, Владимир Ивич выиграл два золота в Израиле.

«Я приехал из чемпионата, где в это время у нас были игры. Но сборы у нас были в ноябре. Это мои третьи сборы за год. Не очень стандартная ситуация. И да, моя работа — адаптироваться к новой системе, к новым условиям, игрокам, понять их как можно быстрее», — отметил главный тренер ФК «Краснодар» Владимир Ивич.

Игровой практики у «барсов» больше, чем у «быков». Дома разгромили «Форте» и «Нефтехимик», в Абу-Даби потерпели первое поражение при Бердыеве от «Локомотива». У «горожан» в январе был один победный спарринг — с узбекским «Бунедкором». У «Краснодара» два новичка — Кади Боржес и Мозес Кобнан Дэвид. «Сочи» без приобретений. Переход Сердара Азмуна из немецкого «Байера» оказался слухом.

«Я был у него на свадьбе. Но разговоров о том, чтобы перейти в «Сочи», не было. У него таких целей и мыслей нет. Более того, мне кажется, ему нужно переходить в другой клуб. И, может, в другую страну», — сказал главный тренер ФК «Сочи» Курбан Бердыев.

Ивич и Бердыев на зимнем Кубке РПЛ планируют предоставить время на поле всем игрокам. У команд будет право подать запрос на видеопросмотр спорного эпизода во время матча. Дерби начнется в 19:30.