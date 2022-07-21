Владельцы трех машин, якобы разрисованных вандалами в Сочи, в полицию не обращались
Фото и видео с автомобилями, залитыми красной краской и разрисованными из баллончика, появились в соцсетях 20 июля. Сообщалось, что от рук неизвестных вандалов пострадали три машины в разных районах Сочи.
Администраторы местных Telegram-каналов даже проводили опрос, не боятся ли владельцы белых машин ложиться спать, зная, что в городе орудуют такие «автомаляры».
В пресс-службе УВД по Сочи интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что владельцы машин в полицию не обращались.
По неподтвержденным данным, разрисованные авто могут оказаться «креативной» рекламой музыкального фестиваля, который пройдет в Сочи. В пользу этой версии говорит не только тот факт, что заявлений в полицию подано не было, но и содержание надписей на машинах — на них нанесли латиницей сокращенное название фестиваля. Также косвенным подтверждением такой версии может быть и то, что «вандалы» выбрали по одной машине в разных районах, хотя проще было бы «взять количеством» в каком-то одном. Кроме того, разрисованные машины, вместо того, чтобы отправиться на СТО, разъезжали по городу, демонстрируя этот логотип.
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