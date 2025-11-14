Logo
Владелец «Волгонефти-239» не смог оспорить решение о взыскании 35,5 млрд рублей

Происшествия
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы владельца танкера. 

Ранее Арбитражный суд Краснодарского края обязал собственника затонувшей «Волгонефти-239» выплатить 35,5 млрд рублей за нанесенный Черному морю ущерб.

Владелец судна с вердиктом не согласился и подал апелляцию. Однако решение Арбитражного суда Краснодарского края оставили без изменений, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее владелец «Волгонефти-239» не смог оспорить подъем носа танкера Крымом.

В иске судовладелец требовал признать незаконным отказ и. о. капитана морпорта в продлении срока на предоставление документации по удалению затонувшей носовой части танкера и требование о предоставлении документации в кратчайший срок. Также ЗАО потребовало признать незаконным требования Скорченко о подъеме носа танкера правительством Республики Крым. 

