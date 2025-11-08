Владелец судна заплатил 14 млн рублей за разлив нефти в порту Новороссийска

Разлив нефтепродуктов произошел в июле этого года во время бункеровки судна.

Вред, причиненный морской среде, оценили более чем в 14 млн рублей. По постановлению прокурора юрлицо привлекли к административной ответственности. Владелец судна возместил ущерб в полном объеме.

Кроме того, член экипажа, виновный в разливе нефтепродуктов, привлечен к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

