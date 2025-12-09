Вклад Новороссийска в консолидированный бюджет края составил 55,6 млрд рублей

В городе-герое состоялась стратегическая сессия по социально-экономическому развитию агломерации. Совещание провел провел первый заместитель губернатора Кубани Игорь Галась.

Вице-губернатор отметил, что экономика страны проходит период «охлаждения», в такой ситуации необходимо найти и задействовать новые точки роста.

«Будем поддерживать те предприятия и проекты, которые дадут реальный эффект: создадут качественные новые рабочие места и обеспечат устойчивые дополнительные поступления в консолидированный бюджет края», — отметил Игорь Галась.

Он добавил, что главной задачей является путем развития экономики повысить качество жизни населения.

На сегодняшний день на территории Новороссийской агломерации проживает более 10% населения края, или почти 600 тыс. человек. При этом агломерация формирует около 15% от общего объема базовых отраслей экономики, что составляет свыше 1 трлн рублей.

Как сообщил министр экономики Кубани Алексей Юртаев, в Новороссийской агломерации сосредоточено более 380 млрд рублей капиталовложений региона.

«Эти показатели наглядно демонстрируют исключительную эффективность и плотность экономического потенциала Новороссийской агломерации, подтверждая ее статус стратегического центра роста. Однако сегодня необходимо использовать все доступные механизмы для дальнейшего развития территории, которые доступны в рамках Стратегии пространственного развития до 2030 года с прогнозом до 2036», — отметил Юртаев.

Глава города-героя Андрей Кравченко представил флагманские проекты развития Новороссийска как центра агломерации. Он рассказал об обновлении транспортной инфраструктуры, а также систем водоснабжения и водоотведения. Многие из них уже реализуют в в рамках комплексного развития территории.

«Новороссийск — город-герой с богатой историей, культурным наследием, туристическим и экономическим потенциалом. Объемы отгруженной продукции и выполненных работ по крупным и средним предприятиям за девять месяцев текущего года составили 721 млрд рублей с темпом роста в 104%. Вклад Новороссийска в консолидированный бюджет региона — 55,6 млрд рублей», — подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что в городе уже определили проекты для развития, среди которых создание эффективной транспортной инфраструктуры, модернизация общественного транспорта, водоснабжение и строительство глубоководных выпусков, формирование зеленого каркаса, современного архитектурного облика, а также строительство социально важных объектов.

Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков представил основные подходы к формированию мастер-плана Новороссийска. Первый заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Евгения Воробьева рассказала о возможности создания особой экономической зоны.

В завершение стратегической сессии участники определили дальнейшие шаги и подходы для развития Новороссийской агломерации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

