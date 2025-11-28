ВККС прекратила отставку экс-главы крайсуда Кубани Чернова

Решение о прекращении отставки Александра Чернова, который с 1994 по 2019 год занимал пост главы Краснодарского краевого суда, Высшая квалификационная коллегия судей приняла в ходе заседания 27 ноября.

Прекращение отставки влечет за собой лишение гарантий личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу, а также прекращение связанного со статусом материального и соцобеспечения. Решение было принято единогласно.

«ВККС приняла решение на основании п. 6 ст. 15 закона «О статусе судей в РФ» (совершение существенного, виновного, несовместимого с высоким званием судьи нарушения положений закона о статусе судей) прекратить отставку судьи Чернова», — сказано в итоговом решении коллегии.

Адвокат Чернова в ходе заседания просил не лишать его клиента полномочий председателя крайсуда Кубани в отставке. Александр Чернов сейчас находится на Кипре и возвращаться в Россию пока не планирует, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ходе рассмотрения вопроса об изъятии имущества у Момотова в Останкинском суде Москвы представитель Генпрокуратуры заявил, что в 2010 году тот стал судьей Верховного суда, без опыта работы в правоохранительной деятельности и в органах судебной власти. По словам гособвинителя, этому назначению способствовал экс-председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов.

В августе текущего года суд постановил изъять в доход государства у Александра Чернова 87 объектов недвижимости. В их числе дома в Краснодаре и Одинцово, квартиры, офисы, а также земельные участки и доли в бизнесе. Помимо этого, Чернов обязан вернуть 3,1 млрд рублей, которые получил от незаконных сделок.

