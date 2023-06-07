Вице-спикер Гордумы Краснодара Геннадий Уфимцев отправится в зону СВО

О решении вице-спикера стало известно 7 июня.

Он рассказал, что с самого начала СВО оказывал поддержку российским военным. По словам Уфимцева, на его решение отправиться добровольцем в зону спецоперации повлияли последние события — проникновение ДРГ в Белгородскую область и атаки Кубани беспилотниками, — показавшие, что Россия сражается с серьезным врагом.

«Сегодняшняя специальная военная операция приобретает для меня смысл Отечественной войны! И я принял для себя единственное возможное и верное решение – идти добровольцем на фронт», — цитирует Уфимцева «Федерал Пресс».

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