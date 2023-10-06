Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прибыл в Сочи с рабочим визитом

Мэр Сочи Алексей Копайгородский представил зампреду Правительства России перспективы развития туристической и санаторно-курортной отраслей.

По его словам, общий объем номеров в средствах размещения в Сочи — около 150 тыс. номеров. В ближайшее время номерной фонд увеличат еще на 17 тыс. Копайгородский доложил Чернышенко, что в Сочи успешно перешли на высокие стандарты качества. Их реализуют в рамках нацпроекта развития туризма. Голубые флаги получил 35 пляже города. Отели работают по утвержденным ГОСТам системы «Все включено».

Сейчас Сочи активно готовится к предстоящему зимнему сезону. На горнолыжных курортах откроют более 160 км трасс. Межведомственный штаб возобновит работу с декабря. Власти Сочи ожидают обновления рекорда по числу туристов по итогам 2022 года.

Кроме того, Сочи продолжает подготовку к Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет в марте следующего года и 10-летнему юбилею проведения Олимпийских игр. Для жителей и гостей курорта разрабатывают индивидуальную программу.

«Выражаю благодарность Дмитрию Николаевичу Чернышенко и всему Правительству России за внимание, которое оказывается Сочи», — написал Копайгородский в Telegram.

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