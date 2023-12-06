Вице-мэр Новороссийска по вопросам ЖКХ покинул свой пост

На должности исполняющего обязанности заместителя главы города-героя Павел Сычев проработал полгода.

«Так сложилось, что сегодня мой последний рабочий день в должности и.о. заместителя главы Новороссийска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», — написал он в Telegram.

Сычев отметил, что за время своей работы на посту вице-мэра Новороссийска он старался сделать максимум из возможного в такой сложной сфере, как ЖКХ. По его словам, за последние полгода в городе удалось решить не все проблемы. При этом, он готов помогать в решении проблем приемнику.

Бывший вице-мэр напомнил, что он родился и вырос в Новороссийске, поэтому всегда будет принимать активное участие в жизни родного города.

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