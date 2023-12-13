Вице-мэр Геленджика ищет приемных родителей трем детям, оставшимся сиротами

Трое детей из многодетной семьи остались одни после смерти матери. Других родственников у них нет.

Старшему ребенку 17 лет, его сестре — 14, а брату — 8 лет. Дети хорошо учатся в школе и занимаются творчеством в сельском клубе. Они стараются не отчаиваться и держатся друг за друга изо всех сил.

«Если не найдутся люди готовые под опеку взять этих ребятишек, их будущее – детский дом. Есть желающие усыновить кого-то одного, но дети после всего пережитого крепко держатся друг за друга, расставаться им никак нельзя», — написала в Telegram вице-мэр Геленджика Янина Скорикова.

Она добавила, что оставшиеся сиротами дети будут очень благодарны тем, кто примет их в свою семью.

Те, кто заинтересован в усыновлении детей из Геленджика, могут обратиться по телефону: +79282833300, 8 (86141) 34-307, 8 (86141) 208-18.

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