Виталий Разумец: в Северском районе оказывают адресную помощь бойцам СВО

Гости программы «Детали» — заместитель главы Северского района Виталий Разумец, участник СВО Кирилл Черноусов, учащийся СОШ № 45 Филипп Анашкин, глава Володарского муниципального округа Донецкой Народной Республики Сергей Юзвинкевич.

Этот выпуск «Дня Северского района» посвящен теме патриотизма. Район, как и многие территории Кубани, принимал активное участие в Великой Отечественной войне. Полгода эта территория находилась в оккупации. Достаточно в муниципалитете и современных патриотических примеров. Северский район не стоит в стороне от СВО. Здесь, как и везде в Краснодарском крае, собирают гуманитарную помощь, отправляют ее на фронт, проводят специальные акции и мероприятия, очень активно сотрудничают с новыми российскими территориями.