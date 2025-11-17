Logo
Виталий Лопаткин: в квартире нельзя содержать диких животных

Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — главный врач ветеринарной клиники «Ирбис» Виталий Лопаткин, совладелец зоомагазина Август фон Карштайн, начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров, юрист, медиатор Александр Кугушев.

С 1 сентября 2025 года в России официально запретили держать дома ряд диких и экзотических животных. Это касается не только крупных хищников, но и морских обитателей, змей, птиц и беспозвоночных — в список вошли более 120 видов. Запрет будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Новые нормы напрямую связаны с безопасностью: такие животные могут представлять угрозу для жизни хозяина, его окружения и случайных прохожих.

Наталья Клещева

