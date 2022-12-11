Вирус бешенства выявили у бездомного кота в Новокубанском районе
Очаг смертельного заболевания выявили в поселке Первомайском Новокубанского района. Бездомного кота с бешенством обнаружили на улице Мира.
Приказ департамента ветеринарии Краснодарского края о ликвидации очага бешенства опубликован на официальном сайте администрации региона.
В связи с опасностью утвержден план мероприятий для ликвидации очага бешенства.
Поручено не менее 10 дней наблюдать за восприимчивыми животными в зоне очага, вакцинировать от бешенства псовых, кошачьих, куньих, а также крупный рогатый скот, овец, коз, свиней и лошадей, не вакцинированных против бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 дней и более.
Изъятых животных, проявивших клинические признаки, характерные для бешенства, надлежит уничтожить бескровным методом. Животных без владельцев отловят и вакцинируют с последующей изоляцией.
На сегодняшний день лекарства от бешенства нет, единственная методика — своевременная вакцинация, напомнили в департаменте ветеринарии.
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