Винтовку образца НАТО и карабин времен войны нашли в Сочинском нацпарке

Тайник с оружием 30 декабря обнаружили госинспекторы во время совместного рейда по Краснополянскому лесничеству.

Схрон с оружием нашли под деревом. Инспекторы вышли на него по свежим следам, которые заметили на снегу. Обнаружив оружие, на место вызвали сотрудников полиции.

В тайнике хранилась боевая винтовка М16 калибра 5,56 и карабин Маузер времен Второй мировой войны. Также в схроне нашли патроны и различные вещи.

По словам инспекторов, образцы найденного оружия редкие. Установить владельца винтовки образца НАТО по серийным номерам не получится, так как их нет. Эксперты проведут экспертизы на наличие отпечатков пальцев. Также предстоит установить место приобретения патронов.

Также недалеко от схрона инспекторы обнаружили несколько охотничьих балаганов и вышку для выслеживания дичи. Все объекты демонтировали, сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.

Читайте также: найденный в зоне СВО немецкий карабин времен войны передадут в Армавир.