Виновник смертельного ДТП в тоннеле Сочи сбежал. Его ищут.

ДТП в одном из тоннелей на трассе Адлер — Красная Поляна произошло 31 августа 2023 года. В результате аварии погиб 21-летний житель Сочи.

На виновника аварии, 33-летнего приезжего из Белоруссии, завели уголовное дело. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В моче подозреваемого нашли наркотики. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Дело было передано в суд, однако первое заседание, назначенное на 27 февраля, не состоялось. Причиной стало ходатайство адвоката обвиняемого, который был занят в другом процессе в Московской области. Заседание перенесли на 11 марта.

«Нормы уголовно-процессуального закона не позволяют суду после вынесения постановления о назначении даты первого судебного заседания разрешать чьи-либо ходатайства или принимать процессуальные решения по уголовному делу вне рамок судебного заседания и без занесения в протокол судебного заседания», — пояснила представитель потерпевшего.

Также она отметила, что, откладывая заседание, суд не поинтересовался ни мнением потерпевших, ни мнением гособвинителя. Обвиняемый, по ее словам, не явился по вызову суда, его неявка не была зафиксирована в протоколе судебного заседания. Кроме того, в розыск его тогда не объявили. Потерпевшие обратились с жалобой в квалификационную коллегию судей Краснодарского края.

Судья вынес постановление о заключении обвиняемого под стражу и объявил его в розыск 11 марта. Однако обвиняемый успел скрыться, сообщает Sochi1.ru.

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