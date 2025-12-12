Вильфанд: сильнейшую засуху зафиксировали в ноябре на юге России

В Краснодарском крае за осенние месяцы выпало 30% от месячной нормы осадков, при этом за пределами юга России было около и больше нормы.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сильную засуху отмечали в южных регионах европейской части страны.

«Ноябрь существенно улучшил ситуацию в Центральном Черноземье, там много осадков выпало и это очень хорошо скажется на озимых культурах. Но на юге европейской России ноябрь был очень засушливым», — сообщил он.

По его словам, в Астраханской области выпало 2 мм за весь месяц, что составляет 11%, в Калмыкии — 13%, а в Ростовской области — 38%.

Всего за осенние месяцы в Ростовской области зафиксировали 2/3 нормы осадков — 67%, в Краснодарском крае — 30%, в Крыму — 45%.

В Северо-Кавказском федеральном округе в ноябре отмечали сильную засуху, в Ставрополье выпало всего 20% нормы осадков, в Дагестане — 10%, в Кабардино-Балкарии — 3%, в Чечне — 11%. В Северной Осетии и в Ингушетии осадков не было совсем, сообщает ТАСС.

